أقدم زوجين في العالم يدخلان موسوعة غينيس

متابعة بتجــــــــرد: دخل زوجان أميركيان موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما حطما الرقم القياسي كأكبر زوجين في العالم.

وفي التفاصيل، احتفل الأميركي “جون” البالغ من العمر 106 سنوات مع زوجته “شارلوتا” البالغة 105 سنوات من العمر بالذّكرى الثمانين لزواجهما.

وقد أوصل جون زوجته شارلوتا إلى الحفل المقام بمناسبة هذه الذكرى السعيدة بسيارة “رودستر” تعود للعام 1920 وأهداها باقة من الزهور تماماً كما فعل في موعدهما الأوّل.

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وحضر هذا الحفل أفراد عائلة الثنائي حيث شاهد الحضور فيلماً تضمّن صوراً فوتوغرافية التُقطت على مدى حياتهما المشتركة الطويلة.

والجدير بالذّكر أنّ جون وشارلوتا التقيا في العام 1934 في جامعة تكساس وتزوّجا بعد 5 سنوات وأصبحا اليوم قدوة لأحفادهما ولأي شخصٍ يريد الإنطلاق في مسيرة الزواج مع الشريك.