أيمن رضا يُنزل محمد خير الجراح عن المسرح.. ماذا حصل في عيد ميلاد حسام جنيد؟

متابعة بتجــــــــــرد: بحضور لفيف من أهل التمثيل في سوريا، إحتفل الفنان السوري حسام جنيد بمناسبة عيد ميلاده ضمن أجواء عفويّة إلى جانب زوجته إمارات رزق.

وفي التفاصيل، إجتمع كلّ من سوزان نجم الدين ومصطفى الخاني وميلاد يوسف ومحمد خير الجراح وأيمن رضا لمشاركة حسام جنيد فرحته في عيد ميلاده.

وقد نقلت إمارات رزق، زوجة حسام جنيد، تفاصيل الأجواء الطريفة الّتي طغت على الإحتفال، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستجرام.

وسردت إمارات رزق “بعيد ميلاد حسام، قدّمو النجم محمد خير الجراح ليغني اغنية.. بس هضامة أيمن رضا لازم تنوجد بكل مكان بيتواجد فيه”.

وأضافت “ضاق خلقو من الأغاني وقرّر ينزّلو من عالستيج وما يخلّيه يكفّي غناء”.