متابعة بتجـــــــــرد: إنطلقت موجة من الإنتقادات اللاذعة تجاه الممثلة التركيّة الشهيرة بيرين سات بسبب ظهورها بتنورة شفافة في أحدث صورةٍ لها على إنستجرام.
وفي التفاصيل، فقد أثارت بيرين سات جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الإجتماعي على خلفية ظهورها بدون ملابس داخلية في جلسة تصوير خضعت لها أخيراً لصالح مجلة إلكترونية تركيّة.
وبرّرت بيرين سات اللقطة الّتي أغضبت محبّيها بأنها لم تقصد التعرّي في جلسة التصوير، وأضافت “لو أردت التعرّي، لفعلت بشكلٍ كامل”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات بعد صورتها بتنورة شفافة: لم أقصد التعرّي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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