بيرين سات بعد صورتها بتنورة شفافة: لم أقصد التعرّي

متابعة بتجـــــــــرد: إنطلقت موجة من الإنتقادات اللاذعة تجاه الممثلة التركيّة الشهيرة بيرين سات بسبب ظهورها بتنورة شفافة في أحدث صورةٍ لها على إنستجرام.

وفي التفاصيل، فقد أثارت بيرين سات جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الإجتماعي على خلفية ظهورها بدون ملابس داخلية في جلسة تصوير خضعت لها أخيراً لصالح مجلة إلكترونية تركيّة.

وبرّرت بيرين سات اللقطة الّتي أغضبت محبّيها بأنها لم تقصد التعرّي في جلسة التصوير، وأضافت “لو أردت التعرّي، لفعلت بشكلٍ كامل”.