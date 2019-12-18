شكران مرتجى تتحدث عن “أصعب وجع” بكلمات مؤثرة!

متابعة بتجـــــــــرد: في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر، تحدّثت الممثلة شكران مرتجى عن “أصعب وجع”. وكتبت شكران مرتجى: “أصعب وجع لما وطنك بيوجعك بيصير الفرح كذبه وبتصير الدمعة عادة وبيصير الحزن هويتك بيصيروا لما يشوفوا عيونك يعرفوك من أي بلد وبيصير أحلى دعاء لما بيدعو لبلدك وبيصير الآمان حلمك والشهادة طريقك وحتى لوعشت بتكون ميت بيصير الضو رفاهية والمي عز والدفى ذكرى باختصار”. وفي تغريدة ثانية أضافت شكران مرتجى: “أصعب وجع لما وطنك بيوجعك وبيصير الخبز رفاهية والولد الصغير ختيار والشب عاجز والختيار يابس لما بتصير رنة التليفون عرس ولما بيندهولك لاجئ يييييي شو بتوجع ولما رفيقك بيسافر لما الباب بيبطل يندق ووقت بيندق بتخاف وبتمشي ع مهلك وبصوت واطي بتقول مين بتطلع الريح زعلت عليك وجاية تونسك”. وختمت مرتجى قائلة: “أصعب وجع لما تصير تخاف من جارك لما المطر اللي بتعشقها بتصير بتغرق ذكرياتك وأهلك بالشوارع لما بيتك بيصير خيمة وبتوقف عالدور لتاخد حبة سكر وشوية طحين لتطحن وجعك لما بتفتح مواقع التواصل وبتقرا كل يوم اسم لحدا مات وما ودعته مالحقت تقله بحبك أصعب وجع لما تحس إنك وحيد وكتار حواليك”.

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