تغريم ليام هيمسورث بمبلغ 150 ألف دولار بسبب صورة على انستجرام!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف موقع “E! News” عن معلومات تشير الى أن الممثل الأسترالي ليام هيمسورث قد يضطر الى دفع مبلغ 150 ألف دولار بعد دعوى قضائية بسبب صورة نشرها عبر انستجرام.

ووفقاً للمعلومات، فإن Splash News و Picture Agency يقاضيان ليام بتهمة “انتهاك حقوق الطبع والنشر”، إذ تشير الدعوى الى أنه تمّ التقاط سلسلة من الصور لهيمسورث وهو يؤدي مشهدًا في الهواء الطلق خلال تصوير فيلم “أليس ذلك رومانسيًا” أو ” Isn’t It Romantic”.

ولفتت التقارير الى أن ليام هيمسورث متهم بنشر الصورة عبر حسابه على انستغرام بتاريخ 15 تموز 2018 مع وسم أو Tagging صفحة الفيلم الترويجية. كذلك، فقد قام ليام أو شخص آخر يتصرف نيابة عنه بنشر الصورة نفسها عبر خاصية الستوري على حساب هيمسورث مرتين في 20 تموز 2019، وإرفاق الصورة برابط للتصويت لفيلم Isn’t It Romantic في Teen Choice Movie Awards.

ومن المتوقع أن تنتهي هذه القضية بتغريم ليام هيمسورث بمبلغ مالي قد يصل الى 150 ألف دولار كتعويض.