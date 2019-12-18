ديانا حداد تحقق 100 مليون

Dec 18, 2019
تحقق الفنانة ديانا حداد نجاحات متعددة عبر نشاطاتها الفنية المختلفة التي تقدمها برفقة جمهورها في الخليج والوطن العربي، أهمها من خلال الأغنية الجماهرية “الى هنا” التي باتت تقترب من حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة أهمها قناتها الرسمية في “اليوتيوب”، مؤكدة سعادتها بعذا النجاح الذي سجله حب الجمهور ومتابعته المستمرة.
وتتصدر “حداد” كما يلقبها جمهورها عدد من أغلفة المجلات والصحف الورقية العربية، عبر لقاءات تحدثت خلالها عن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، حيث ستقوم خلال أيام قليلة بوضع صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الإنتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً.
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