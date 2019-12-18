أنغامي تحقّق رقمًا قياسيًا جديدًا

أعلنت أنغامي، المنصّة الموسيقيّة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم وصولها إلى أكثر من 10 مليار استماع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنهاء السنة مع لائحة من أهمّ الأغاني والفنانين من كافة البلدان.

تمنح أنغامي مستخدميها الآن اكتشاف أهمّ المحطّات الموسيقيّة للفنانين هذه السنة وتوب الأغاني والألبومات التي تصدرت سنة 2019. كما يُمكنهم التحقّق من أرقامهم الخاصّة لمعرفة من كان فنانهم المُفضّل لهذه السنة وأغنيتهم المُفضّلة وأكثر أغاني استمعوا إليها ونوعهم الموسيقي المُفضّل.

وقد صرّح إيلي حبيب، الشريك المؤسّس لأنغامي: “هذا إنجاز كبير لأنغامي وقرّرنا الاحتفال به مع مستخدمينا في مختلف أنحاء المنطقة مع حملتنا

#Anghami2019InMusic.

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والحملة متوفّرة على المنصّة حيث يمكن للمستخدمين اكتشاف أهمّ لحظاتهم الموسيقيّة للسنة ومشاركتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي”.

وبالعودة إلى سنة 2019، نعلن عن آخر الاتجاهات الموسيقيّة، والفنانين الجُدُد والأهم وأفضل الألبومات. وهذه السنة، كانت أغنية “إنساي” لمحمد رمضان وسعد لمجرّد الأكثر استماعاً، تليها أغنية “يا بتفكّر يا بتحسّ” لشيرين عبد الوهاب و”م البداية” لمحمّد حماقي. أمّ على صعيد الأغاني الغربيّة، فقد حلّت أغنية “سينيوريتا” لشون مينديز وكاميلا كابيلو، تليها أغنية “7 رينغز” لأريانا غراندي و “اتز يو” لعلي غاتي.

سجّلت سنة 2019 تنوّعاً غنيّاً مع موسيقى الإيندي العربي والهيب هوب والبوب. وقد حلّ كل من ناصيف زيتون، وحسين الجسمي وعمر دياب في المراتب الأولى لكونهم الأكثر شعبية في المنطقة. أمّا الألبوم الأوّل فهو “كُل يوم من دا” لمحمّد حماقي يليه ألبوم “أيّام” لتامر عاشور، ومن ثمّ “أبناء البطة السوداء” لكايروكي.

ومن ناحية الاتجاهات الموسيقية المُفضّلة، فقد شهدنا تطوراً كبيراً للانتاجات الموسيقيّة للمواهب المحليّة في المنطقة. نذكر منها المواهب الإماراتيّة التي سجّلت مركزاً مهماً على الساحة الموسيقيّة حمدان البلوشي وخليفة ناصر.

ونختم سنة 2019 بالكثير من الموسيقى الإقليميّة ونتطلّع للكثير من الإصدارات والنجاحات الجديدة في السنة المُقبلة.