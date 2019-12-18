هاندا أرتشيل تُهدي مولودة شقيقتها مبلغًا ماليًا ضخمًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الفنانة التركية هاندا أرتشيل خالة، بعدما تلقت خبر ولادة شقيقتها الفنانة التركية غمزة أرتشيل لطفلتها الأولى "آيلين مافي" في أحد مستشفيات إسطنبول.

وفي التفاصيل تلقت الممثلة هاندا أرتشيل اتصالاً هاتفيًا أثناء تواجدها في موقع تصوير مسلسلها "عزيزة" يخبرها بنقل شقيقتها إلى المستشقى للولادة، وهو الأمر الذي جعلها تغادر المكان على الفور للتواجد إلى جانب شقيقتها التي تجمعها بها علاقة متينة ومميزة.

كما انَّ هاندا كانت تنتظر قدوم ابنة شقيقتها بفارغ الصبر؛ إذ نشرت أكثر من مرة صورًا تجمعها بشقيقتها الحامل، أعلنت فيها عن حماستها البالغة لاستقبال الطفلة، وعلقت عليها برسائل تدعو فيها الصغيرة "مافي" للقدوم سريعًا.

وقبل أيام من قدوم الطفلة الصغيرة كشفت تقارير صحفية تركية، عن قيام هاندا أرتشيل بفتح حساب مصرفي باسم الطفلة "مافي"، أودعت فيه مبلغًا ماليًا كبيرًا قيل إنّ قيمته بلغت نصف مليون ليرة تركية أي ما يعادل 85 ألف دولار أمريكي.

يُذكر أنَّ الشقيقتين اختارتا اسم "آيلين مافي"، تيمنًا بوالدتهما آيلين التي فقدتاها مطلع العام، بينما يعني اسم "مافي" اللون الأزرق وهو اسم تركي يُطلق عادةً على من يتمتعون بعيون زرقاء.

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وعلى صعيدٍ آخر؛ تستمر أرتشيل بتصوير حلقات مسلسلها "عزيزة" الذي يشاركها بطولته النجم بورا جولسوي، ويعرض على إحدى القنوات التركية، في حين تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال مشاركتها في فيلم "ثمالة العشق"الذي سيكون إنتاجًا مشتركًا بين إيران وتركيا وستلعب فيه دور البطولة إلى جانب النجم التركي إبراهيم تشيليكول.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة صغيرة اسمها "ملاك" تخسر عائلتها وحياتها بسبب عائلة ثرية سيئة السمعة وذات نفوذ وهي عائلة "ألبان" فيما يتبقى لها من عائلتها شقيق وحيد "يغيت" والذي تخاف عليه وتحبه أكثر من نفسها، لتقرر أن تلمم جراحها بهدوء مغيرةً اسمها إلى "عزيزة"، لتمشي في رحلة الانتقام، ولكنها تقع في حب أحد أفراد عائلة البان وهو "كارتال" صاحب الشخصية القوية والذكية، فتبدأ المعاناة.

وكانت شهرة هاندا أرتشيل بدأت في العالم العربي بعدما لعبت دور "حياة" في مسلسل "الحب لا يفهم الكلام" إلى جانب النجم التركي بوراك دينز، ويحكي قصة شابة تقع في غرام مدير الشركة التي تعمل فيها، ولكن تقف كذبةٌ كذبتها في بداية عملها عائقًا أمام حبهما.