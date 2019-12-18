إلهام الفضالة تُهاجم الدراما التركية بسبب فيديو وسط تفاعل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الفنانة الكويتية إلهام فضالة، الدراما التركية عبر فيديو نشرته يُظهر مقطعًا من أحد المسلسلات التركية وثق فيها إحدى الممثلات إلى جانب زوجها في العمل وهي بكامل أناقتها بالرغم من أنهما في المنزل ويقضيان السهرة سويًا.

كما تظهر فنانة أخرى في العمل وهي بكامل أناقتها ومُرتدية حذاءً ذا كعب عال، وقد جلست بينهما من أجل إكمال السهرة، وعلقت الفضالة على ظهور النجمتين بكامل أناقتهما ومكياجهما بالرغم من أنهما تقضيان سهرة في المنزل.

وأضافت أنه كان من الأجدر أن تظهرا مُرتديتين ملابس النوم "البيجامة" ومن دون المكياج، واستطردت بأنه لو كان المسلسل كويتيًا فإن الجمهور سينهال عليهما بالتعليقات السلبية والانتقادات بسبب عدم تخليهما عن أناقتهما ومكياجهما.

وهاجمت الفضالة المسلسلات التركية وأعربت عن استغرابها كيف أنها تملك شعبية كبيرة بالرغم من وجود هذه الأخطاء التي لو تواجدت في أي عمل عربي بشكل عام وكويتي بشكل خاص لتعرضوا لانتقادات واسعة من الجمهور.

فيما تفاعل الجمهور مع تعليقات الفضالة، ففي الوقت الذي وافقها عدد قليل في الرأي حول كلامها، انتقدها الكثيرون، مؤكدين أن النجمات الخليجيات يُبالغن بوضع المكياج، ويستغرقن في النوم والاستيقاظ وهن بميكاج كامل، بالإضافة إلى الرموش والعدسات الملونة.

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فيما دافع العديد عن الدراما التركية بشكل كبير رافضين مقارنتها بالأعمال العربية، مستذكرين الأعمال الناجحة والمميزة والتي ظهرت فيها نجمات من دون أي مكياج أو ملابس مُبالغ فيها مثل مسلسل "فاطمة" من بطولة الفنانة بيرين سات.

وكانت الفنانة الكويتية نشرت في وقت سابق من هذا الشهر مقطع فيديو لابنتها الصغرى "نور" وهي تبكي بسبب ما وصفته بسوء معاملة من والدتها وتقوم بالتفرقة بينها وبين أخواتها الأكبر منها، وقالت نور إن والدتها تعامل شقيقاتها بطريقة أفضل منها وأنها تريد أمًا جديدة، لترد عليها الفضالة أنها لا تفرق بين بناتها أبدًا.

وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت لهجوم كبير بسبب نشرها هذا الفيديو الذي وصفه الجمهور بالخاص جدًا، مُتهمينها بخرق خصوصية ابنتها الصغرى والتي ظهرت وهي منهارة في الفيديو وتبكي بشكل كبير، مُطالبينها باحترام بناتها وخصوصياتهن وعدم عرض حياتهن للجمهور.