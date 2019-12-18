سعاد ماسي تغني على مسرح المنارة في 27 ديسمبر

تستعد الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، للعودة إلى مصر من جديد بحفل غنائي يحتضنه مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة 27 ديسمبر.

وتعيد ماسي إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا، رفقة المايسترو جورج قلته، منها "مسك الليل" و"غير أنت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية، إضافة إلى تقديمها توليفة مميزة من روائع ألبومها الجديد "أمنية".

واحتفت أيقونة الموسيقى العربية الجزائرية بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير "المتكلمون"، واختارت له اسم "أمنية"، والذي ضم 10 أغنيات ، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و"أنت وأنا".

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من إحدى فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بألبوم "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، واختتمت رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود مؤخرًا للساحة الفنية بعد غياب بألبوم "أمنية".

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