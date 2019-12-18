نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من احتفالها بالكريسماس. وظهرت نرمين الفقي في إحدى الصور مع شجرة الكريسماس، وصورة أخرى أمام الورود الحمراء. وظهرت نرمين في الصور بنظارة شمسية و"كاب". وشاركت الفنانة نرمين الفقي، مؤخرا، في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن سلسلة "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج أكرم فريد. Advertisements قد يهمك ايضاً: نرمين الفقي تحيى ذكرى وفاة محمود عبد العزيز نرمين الفقي تحتفل بانتهاء تصوير دورها في" نصيبي وقسمتك 3 "بصور مثيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تحتفل بالكريسماس عبر إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.