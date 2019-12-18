أحلام تؤكد أنها لا تتوقّفُ عن الغناء أثناء الاستحمام ولا تخافُ التقدّم في السّن

قالت الفنانة الإماراتية أحلام إنها تحرصُ دائمًا على الالتزام بمواعيدها الخاصة مؤكدةً أنها لم تتعوّد على التأخر عن أي موعد بينها وبين أحد، لافتةً إلى أن أكثر شيء تتمنّى عودته هو الاستيقاظ من الليل جائعةً، لأن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة.وأدلتْ أحلام بالعديد من التصريحات على هامش كواليس برنامج المواهب "ذا فويس"، الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم حيث أكّدت في فقرة "أنا مش أنا"، أنها دائمًا ما تغني تحت "الدش" خلال الاستحمام، منوهةً إلى أنها في بعض الأحيان ترتدي نفس القطعة التي ترتديها لأكثر من مرة وهناك أوقات لا ترتدي فيها نفس القطعة.

وأشارت الفنانة إلى أنها لا تُسامح من يُخطئ في حقها، فقالت: "إذا حطيت في قراري إني ما أسامح فلن أسامح ولا أنسى"، مضيفةً أنها لا تخاف التقدُّم في العمر: "لا أخاف التقدم في العمر حلو إنك تعيش كل عمرك وأنا صغيرة كنت أقول شالله أكبر عشان أسوي كده والحين لما كبرت أعيش الازدهار كل ما أبغيه الحين بلشت أحققه".

ورافقتها في ذات المقطع، الفنانة المغربية سميرة سعيد، وزميلتها في لجنة التحكيم فقالت إنها دائمًا ما تغني تحت "الدش" بل إنها لا تتوقف عن الغناء، موضحةً أنها لا تتأخر عن مواعيدها بل تغضب من أي شخص يتأخّر عن موعد أعطته له.

وأضافت الفنانة المغربية أنها ترتدي نفس القطعة مرة جديدة، إلا في بعض المناسبات، مؤكدةً أنها شخصية تسامح وتنسى ولكن بشرط أن يعتذر من يخطئ في حقها ولكن إذا لم يعتذر تُخرجه من حياتها.وأكّدت سميرة سعيد أنها لا تخاف التقدم في العمر موضحةً: "محدش مبيكبرش المهم نكون متصالحين مع نفسنا".يُذكر أن حلقة السبت الماضي من البرنامج كانت العرض قبل النهائي من الموسم الخامس من ذا فويس، ومن المنتظر أن يتم حسم اللقب السبت المقبل حيث أصبح في فريق كل عضو لجنة تحكيم متسابق واحد فقط.

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