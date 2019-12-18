أعلن الفنان تامر حسني عن إحدى حفلاته في احتفالات رأس السنة، من خلال نشر البوستر عبر حسابه على "إنستجرام".
الحفل يقام يوم 25 ديسمبر في فندق دوسيت تاني ليك فيو، بالتجمع.
يذكر أن تامر حسني بدأ تصوير فيلم الجديد "مش أنا"، تزامنا مع عرض فيلمه "الفلوس"، الذي يبدأ عرضه الأسبوع المقبل في دور العرض المصرية.
قد يهمك ايضاً:
تامر حسنى يشكر أصدقائه على حفل جائزة جينيس عبر حسابه على "إنستغرام"
اشتعال المنافسة بين "محمد إمام ا" و"تامر حسني" و"إياد نصار" في موسم "رأس السنة"
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعلن عن حفل رأس السنة في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.