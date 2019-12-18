تامر حسني يعلن عن حفل رأس السنة في القاهرة

أعلن الفنان تامر حسني عن إحدى حفلاته في احتفالات رأس السنة، من خلال نشر البوستر عبر حسابه على "إنستجرام".

الحفل يقام يوم 25 ديسمبر في فندق دوسيت تاني ليك فيو، بالتجمع.

يذكر أن تامر حسني بدأ تصوير فيلم الجديد "مش أنا"، تزامنا مع عرض فيلمه "الفلوس"، الذي يبدأ عرضه الأسبوع المقبل في دور العرض المصرية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تامر حسنى يشكر أصدقائه على حفل جائزة جينيس عبر حسابه على "إنستغرام"

اشتعال المنافسة بين "محمد إمام ا" و"تامر حسني" و"إياد نصار" في موسم "رأس السنة"