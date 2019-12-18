وائل جسار يتألق في حفلات «موسم الرياض»

تألق الفنان وائل جسار بشكل لافت خلال حفله بالسعودية ضمن فاعليات موسم الرياض، وتفاعل الجمهور مع أغاني جسار في أجواء احتفالية. وقدم الفنان خلا الحفل العديد من أغانيه الشهيرة.

يذكر أنه كان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في ديسمبر الجاري، إلا أن النجاح الكبير الذي شهده الموسم في أولى تجاربه تقرر تمديده إلى أواخر يناير المقبل، حيث انطلق 11 أكتوبر الماضي، وشهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً في ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة.

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