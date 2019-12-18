مصطفى قمر يحيي حفلاً غنائياً فى رأس السنة بالإسكندرية

القاهرة – لايف ستايل
يحيى المطرب مصطفى قمر حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجارى، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية .
ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم مصطفى قمر أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.
ويضم الألبوم أغاني "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.
يذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرًا، والذي حقق نجاحا من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.
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