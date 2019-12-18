محمد حماقي يشعل أضخم حفلات الصعيد في بني سويف

أحيا الفنان محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات الصعيد داخل إحدى الجامعات الخاصة ببني سويف والتي شهدت توافد أفواج جماهيرية من مختلف محافظات الوجه القلبي.



افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط المزيد من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور، معربا عن سعادته بتواجده وسط أبناء الصعيد من مختلف المحافظات بالإضافة إلى طلاب الجامعة من مختلف أنحاء الجمهورية.



قدم حماقي عددا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"،" جرى إيه وأهلي أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"،"من قلبي بغني"،"من البداية"، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي.. بالإضافة إلى "أم الدنيا".



الحفل يعد الاضخم من حيث الجمهور والتجهيزات التي تم وضعها بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة المحترف وليد الحريري وأكبر مسرح ل تامر فوزي وحرص حماقي على توجه كلمة شكر لما بذلاه من مجهود بالإضافة إلى إدارة أعماله حمدي بدر والفريق المساعد له.



على جانب آخر يحتفل محبي حماقي على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول أغنية "مابلاش" إلى ١٠٠ مليون مشاهدة.

Advertisements



كما أطلق حماقي مؤخرا أغنية "رسمك في خيالي" التي تصدرت ترند يوتيوب على مدى ٣ أيام متتالية منذ اليوم الأول من إطلاقها وتقترب من المليون الرابع في المشاهدة بعد مرور أقل مرور أقل من أسبوع على طرحها على قناة حماقي على موقع يوتيوب.

قد يهمك ايضاً:

رسمك في خيالي لـ محمد حماقي يحصد نصف مليون مشاهدة

أسرار نجاح أول حفل لـ«حماقي» في كايرو فيستفال