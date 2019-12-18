ظافر العابدين وريم مصطفى فى صورة جديدة من كواليس "العنكبوت"

ينشغل أبطال فيلم " العنكبوت" هذه الأيام بتصوير المشاهد الأخيرة للفيلم، ومن حين لآخر يشارك أبطال الفيلم جمهورهم بصور من كواليس التصوير، وخلال الساعات الماضية، شاركت الفنانة ريم مصطفى الجمهور بصورة جديدة من كواليس تصوير الفيلم مع الفنان ظافر العابدين، وكتبت ريم على الصورة:" قريبا".

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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