تفاصيل جديدة بشأن محاربة رامي جمال لـ"البهاق"

تصدر الفنان رامي جمال مؤشر البحث "غوغل" ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة حول محاربته لمرض البهاق، وشعوره بالسعادة بعدما وجد الدعم من أصدقائه وجمهوره.



وكشف رامي جمال، أنه يحارب مرض البهاق منذ 4 سنوات، موضحًا أن الأطباء فشلوا في علاجه.



وأوضح الفنان رامي جمال، أنه بعدما وجد الدعم أصبح لا يخفي علامات المرض من جسده.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر بها رامي جمال مؤشر البحث "جوجل"، حيث تصدره أكثر من مرة منذ إعلانه عن معاناته مع مرض البهاق..

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