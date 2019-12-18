تعرف على مهنة يوري مرقدي قبل الغناء

القاهرة - لايف ستايل
صادف الثلاثاء، 17 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان يوري مرقدي، والذي أكمل اليوم عامه الـ50 ، فهو من مواليد 1969 .
يوري مرقدي بدأ مشواره الفني عام 2001 ، وقد قدم عدد من الألبومات الناجحة منها "عربي أنا" و"حبس النساء" و"بحبك موت" و"ياقاسي"، كما خاض تجربة التمثيل أكثر من مرة أبرزها فيلم "الحياة منتهى اللذة" .
ما لا يعرفه الكثير أن يوري مرقدي عمل كمخرج إعلانات على مدار ثماني سنوات، ولكنه ترك هذا المجال للتفرغ للغناء .
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وغاب يوري مرقدي عن الفن لمدة تسع سنوات لسفره إلى كند، لكنه عاد للفن من جديد عام 2015 .
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