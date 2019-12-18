محمد منير يحتفل برأس السنة في القطامية

بعد غياب طويل عن المشاركة بموسم حفلات رأس السنة، يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة بفندق تريومف بمنطقة القطامية يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى«، وذلك ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية عام 2020.

ومن المقرر أن يستعد الكينج خلال الأيام المقبلة لتجهيز بروفاته، ويشمل الحفل ففقرات متنوعة ومختلفة من بينها الفنان مصطفى شوقي صاحب أغنية «ملطشة القلوب» التي حققت نجاح كببر خلال عام 2019، وأيضاً تنضم للحفل المطربة مي كساب، ومن المقرر أن يشهد الحفل فقرات متنوعة ومختلفة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

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