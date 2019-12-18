شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يبدأ تصوير شخصية الإرهابى عشماوى بمسلسل "الاختيار" أمام كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم الأربعاء الفنان أحمد العوضى تصوير دوره بمسلسل "الأختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد العوضى شخصية الإرهابى "هشام العشماوى" خلال أحداث المسلسل، الذى يشارك فى بطولته آسر ياسين، دينا فؤاد، ومحمود حافظ، وأخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

وينتظر أحمد العوضى طرح فيلم "لص بغداد"، بطولة النجم محمد إمام، خلال شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توته، ياسيمن رئيس، فتحى عبد الوهاب، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم ، إخراج أحمد خالد موسى، وانتاج سينرجى، كما ينتظر طرح مسلسله الجديد "شديد الخطورة" المقررعرضه على منصة watch it، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، ريم مصطفى، هادى الجيار، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على .