شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يسجل أغنية جديدة بتوقيع الشاذلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب أحمد سعد في أغنية جديدة، من كلمات عمرو المصرى، وأكد ملحن الأغنية لـ"الخليج 365"، أن تسجيلها سيكون خلال الأيام المقبلة، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

كان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، منذ شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، وهى من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.