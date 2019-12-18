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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسى شلبى برفقة أصالة ورجاء الجداوى ووفاء عامر فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبى، جمهورها بصورة تجمعها بكل من أصالة ورجاء الجداوى ووفاء عامر، أثناء تواجدهم فى الرياض، وقد سافرت بوسى شلبى الأحد الماضى إلى السعودية لتغطية بعض فعاليات موسم الرياض.
بوسى شلبى
على الجانب الآخر، أحيت الفنانة أصالة منذ أيام حفلاً غنائياً كبيرا بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، برفقة ماجد المهندس ووليد الجيلانى، وعلقت على الحفل بكلمات رقيقة قالت فيها "ما أجمل اليلة كان القمر مكتملًا، وكان المكان ينافسه، بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنه، الهواء كان ناعمًا يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات، وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتى، جمالًا حاولت أن أُنافسه بأدائى، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملًا، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا... وطبعًا مع نيكولاس جبران".
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