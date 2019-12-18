شكرا لقرائتكم خبر عن أبجد هوز وأبا تا ثا جح.. أغانٍ غازلت اللغة العربية في اليوم العالمي لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ18 من ديسمبر مع اليوم العالمي للغة العربية، التي ينطق بها ملايين البشر على مدار قرون لتاريخها وقدمها.. وهى اللغة التي تتعدد لهجاتها بين الفصحى والعامية البسيطة وتغني بها المطربون مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذي نتعرض فيه إلى 7 أغانٍ دارت حولها وغازلت حروفها.

أبا تا ثا جح

أغنية محمد فؤاد الذي غناها ضمن أحداث فيلم "رحلة حب" الذي لعب بطولته وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تضمن الفيلم مجموعة من الأغاني أبرزها تلك الأغنية.

س سؤال

أغنية من أشهر أغاني شادية التي غنتها ضمن أحد أفلامها أيضًا، والتي شاركت فيه مع فاتن حمامة وحسين رياض.. وهي الأغنية المعروفة باسم "ألو ألو" حيث غنت فيها مستخدمة الأفعال الناقصة في اللغة العربية مثل كان وأخواتها .

أبجد هوز

لعب نجيب الريحاني خلال فيلم "غزل البنات" دور مدرس اللغة العربية الذى يعطي دروسًا للفنانة ليلي مراد، وتضمن العمل مجموعة من الأغاني منها "أبجد هوز" ضمن حصة يدرسها الريحاني للنجمة ليلي مراد يعلمها فيها قواعد اللغة العربية.

باللغة العربية الفصحي

مرة أخرى يأتي دور المدرس في السينما ولكن تلك المرة مع محمد هنيدي، بفيلم "رمضان مبروك أبو العلمين"، الذي شهد غناء سيرين عبد النور أغنية "باللغة العربية الفصحي".

Advertisements

وبعيدًا عن تلك الأغاني التي داعبت اللغة العربية، هناك أغانٍ أخرى تحدى بها المطربون الجميع بغنائهم أصعب المصطلحات والكلمات، مثلما حدث مع أم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من تلك الأغاني.

حبيبتي من تكون

أغنية من أشهر أغاني عبد الحليم حافظ، ومن كلمات: الأمير خالد بن سعود، وألحان: بليغ حمدي.

أغنية "الأطلال"

من أبرز أغاني أم كلثوم، وكلمات إبراهيم ناجي، ألحان رياض السنباطي

"

"لا تكذبي

من أشهر أغاني نجاة التي حققت نجاحاً كبيراً، كلمات كامل الشناوي، ألحان: محمد عبد الوهاب.