شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور من كواليس مسلسل "النهاية – the end" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال مسلسل "النهاية – the end" للنجم يوسف الشريف من تصوير أول 10 أيام فى أحداث العمل، بالأردن حيث انطلق التصوير هناك بمشاهد جمعت معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، وعادت اسرة العمل الى القاهرة مطلع هذا الأسبوع وحصلوا على اجازة أسبوع من أجل تجيز الديكورات فى القاهرة وبدء التصوير فيها.



جانب من كواليس النهاية فى الاردن

مسلسل "النهاية The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

"النهاية – the end" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعود به الشريف إلى الدراما بعد غيابه العامين الماضيين منذ تقديمه "كفر دلهاب" عام 2017، ويعد "النهاية" هو ثانى مسلسل يدخل بلاتوهات التصوير للعرض فى رمضان 2020 بعد مسلسل "الاختبار للنجم أمير كرارة، والتحق بهما "البرنس" للنجم محمد رمضان وإخراج محمد سامى حيث انطلق تصويره أمس الثلاثاء.



فريق عمل النهاية فى الاردن

Advertisements



السيناريست عمرو سمير عاطف والمخرج ياسر سامى



عمرو عبد الجليل واحمد وفيق