شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان مالمو: فخورون بكوننا جزءًا من فيلم إخوان المرشح للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أكاديمية علوم وفنون الصورة الأمريكية عن القوائم القصيرة للأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار الثانية والتسعين، ليأتي فيلم "إخوان" للمخرجة التونسية مريم جعبر ضمن القائمة لفئة الأفلام الروائية القصيرة.



التونسي حبيب عطية والسويدي أندريس روكسين مع مخرجة الفيلم مريم جعبور

وكان "إخوان" قد شارك كمشروع قيد التنفيذ في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية لعام 2017، ونال منحة التطوير المقدمة من "فيلم آي سكونه" لدعم الشراكات الإنتاجية العربية السويدية، ممثلة في المنتج التونسي حبيب عطية (سينيتيليفيلم) والشريك السويدي أندريس روكسين (لايكا فيلم)، وفي العام التالي عاد "إخوان" ليشارك في مسابقة الأفلام القصير بمهرجان مالمو وينال جائزة أحسن فيلم قصير بالمهرجان، و قبل أن تشارك مريم جعبر في سوق ومنتدى مالمو مجددًا خلال العام الحالي بمشروع فيلمها الروائي الطويل الأول "أمومة"، والذي يعد امتدادًا للفيلم القصير

إخوان

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هذا وعلق المخرج محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، على الاختيار قائلًا: "فخورون بكوننا جزءًا من هذا الفيلم الذي تميز منذ أن كان مشروعًا على الورق، لينطلق فيحصد التقديرات والجوائز في كل مكان، ويصير نموذجًا لما يسعى مهرجان مالمو لتكوينه من شبكة تعاون سينمائي مشترك بين العالم العربي ودول الشمال، و أود أن أشكر أيضًا لجان اختيار المشروعات لتوفيقهم المستمر في اختيار المشروعات العربية الواعدة في مختلف الفئات

محمد قبلاوى

"إخوان" استضاف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عرضه العالمي الأول عام 2018 لينال في المهرجان جائزة أحسن فيلم كندي، قبل أن ينطلق في رحلة رائعة نال خلالها جوائز عديدة من بينها التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية، و الجائزة الأولى في مهرجان السينما التونسية و جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة البوابة الذهبية لأحسن فيلم في مهرجان سان فرانسيسكو، وتنويه خاص من مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي.