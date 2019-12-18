شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وانتى طيبة ياجميلة.. أمير كرارة وآسر ياسين يهنئان نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نيللى كريم، بعيد ميلادها الـ 45 ، وهنأها عدد من أصدقائها فى الوسط الفنى، ونشر آسر ياسين صورة تجمعه بنيللى كريم عبر حسابه على فيس بوك، وكتب لها قائلا:" كل سنة و أنتى طيبة يا نيللى يا جميلة"، كما نشر أمير كرارة صورة برفقه نيللى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب لها قائلا:" كل سنة و انتى طيبه".

على الجانب الآخر، أسند المنتج جمال العدل مهمة إخراج مسلسل "النصابين" الذى يلعب بطولته النجمان نيللى كريم وآسر ياسين، للمخرجة كاملة أبو ذكرى، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، حيث وقعت كاملة بشكل رسمى خلال اليومين الماضيين.

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ومسلسل "النصابين" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ميدو عادل، وجار التعاقد مع بعض الفنانين، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.



آسر ياسين يهنئى نيللى كريم بعيد ميلادها