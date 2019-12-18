شكرا لقرائتكم خبر عن عصمت محمود قدمت أكثر من 50 عملاً وعاشت عمرها فى ظل الأدوار الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، الفنانة عصمت محمود، عن عمر 82 عاماً بعد صراع مع مرض الشيخوخة الذى تسبب عن اختفائها طوال السنوات الماضية وعدم مشاركتها فى أى أعمال فنية حيث كان آخر ظهور لها بدور صغير فى مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" مع الزعيم عادل امام عام 2012.



عصمت محمود

ورغم مشوارها الفنى الطويل ومشاركتها فى العديد من الأعمال التى تخطت الـ 50 عمل إلا أنها عاشت فى ظل الأدوار الصغيرة فلم تحظ بشهرة كبيرة حيث كان يتم اسناد لها أدوار صديقة البطلة التقليدية فى الأفلام التى شاركت فيها وكانت بدايتها مع فيلم "الوسادة الخالية" مع العندليب عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وجسدت دور صغير وهى البنت التى أراد عبد المنعم ابراهيم الدخول معها فى قصة حب.



عصمت محمود من فيلم الوسادة الخالية

عصمت محمود كانت تمتلك صوتاً مميزاً جعلها تنتقل للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية والمشاركة بدبلجة الرسوم المتحركة منها "توم سوبر"، "جورجي"، "ليدي أوسكار"، "مغامرات رنا"، "السيارة المرحة بومو"، "مغامرات نوال" حيث جاء ذلك بعد مشاركتها فى العديد من المسلسلات الاذاعية منها "ثورة عرابى" و"شهر الانتقام"، "اوعى المصيدة"، "جزيرة الحب"، و"السر الرهيب"، لاسيما وأن بدايتها كانت من الاذاعة قبل انتقالها الى السينما.

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الفنانة عصمت محمود

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء"، "البنات والصيف" مع عبد الحليم حافظ و"عروس النيل" مع رشدى أباظة ولبنى عبد العزيز، وشاركت فى مسلسلات "امرأة فى ورطة"، "كلام نسوان"، "عمارة يعقوبيان"، "أميرة فى عابدين"، "بوابة الحلوانى".



عصمت محمود