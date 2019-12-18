شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد ليس الأول.. أحمد الفيشاوى و عمرو صالح سبقوه فى حلق الودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الفنانين دائما ما يحاولون الخروج عن المألوف فى المظهر والشكل، وابتكار تقاليع جديدة يظهر بها فى كل مرة، والظهور بشكل غير معتاد على جمهوره رؤيته فيه، بل أحيانا يصل الأمر إلى تقليد نجوم هوليود.

الفنان المغربى سعد لمجرد، فى كل مرة يظهر فيها يراه الجمهور فى شكل غريب ومختلف ربما يبتعد فيه عن لوكات الفنانين العرب، وقد ظهرا مؤخرا وفى أكثر من مرة وهو يرتدى حلق بأذنه.

سعد لمجرد ليس الفنان الأول فى ارتداء الحلقان بل سبقه الفنان أحمد الفيشاوى و الفنان عمرو صالح، ويشتهر الفيشاوى بجرأته و أفعاله غير التقليدية، كما يملأ جسده بالتاتو، ويرتدى الحلق، أما الفنان عمرو صالح فظهر فى أكثر من مرة يرتدى حلق فى أذنه.



أحمد الفيشاوى



أحمد الفيشاوى



أحمد الفيشاوى



أحمد الفيشاوى

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سعد لمجرد



سعد لمجرد



سعد لمجرد



سعد لمجرد



عمرو صالح



عمرو صالح



عمرو صالح

ويشارك الفنان أحمد الفيشاوى، فى فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطروأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرحه فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصوير النصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.