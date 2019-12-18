إيرادات الثلاثاء| Jumanji أولا.. و"knives out" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - حققت الأفلام الأجنبية التي تعرض في دور العرض المصرية 800 ألف و808 جنيهات، أمس الثلاثاء، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وجاء في المركز الأول "Jumanji: The Next Level" بعدما حقق 530 ألفا و650 جنيها، وفي المركز الثاني فيلم "Frozen 2" بإيرادات 60 ألفا و249 جنيها.
بينما احتل المركز الثالث فيلم "knives out" بـ50 ألفا و126 جنيها، وجاء "Last Christmas" في المركز الرابع بإيرادات 40 ألفا و307 جنيهات.
فيلم "Maleficent" جاء في المركز الخامس بإيرادت 24 ألفا و422 جنيها، أما سادسا فكان فيلم "Black Christmas" بـ22 ألفا و179 جنيها.
وفي المركز السابع جاء فيلم "Le Mans' 66" بإيرادات بلغت 10 آلاف و163 جنيها.
وجاء في المركز الثامن فيلم "Doctor Sleep" يإيرادات بلغت 9961 جنيها، وفي المركز التاسع فيلم " A Score To Settle" بإيرادات بلغت 7560 جنيها.
وفي المركز العاشر جاء فيلم "10 Minutes Gone" بإيرادات بلغت 7445 جنيها.
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