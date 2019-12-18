صور| أحمد رزق طبيب تخدير في مسلسل "بخط الإيد" وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل الفنان أحمد رزق تصوير مشاهده في مسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمي لنوعيه الأعمال ذات 45 حلقة، بشكل مكثف، للانتهاء من التصوير قريبا، لعرضه على إحدى القنوات الفضائية في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وأوضح رزق، في تصريحات صحفية، أنه يقدم شخصية يوسف، وهو يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، وأغلبية مشاهده مع معظم نجوم العمل بالكامل.

وأضاف رزق أن الفنانة يسرا اللوزي تظهر ضيفه شرف في العمل، ولكن تدور معظم مشاهدها معه فقط.

وأشار رزق إلى أن أحداث مسلسل "بخط الإيد" تدور في إطار كوميدي واجتماعي وبشكل خاص عن علاقة الرجل بالمرأة، عندما تدور في إطار سلبي، ويحدث فراق ثم ندم.

جدير بالذكر بأن مسلسل "بخط الإيد" يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم، وهم إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، يسرا اللوزي، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.