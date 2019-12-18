محمد اسماعيل - القاهرة - عقب انتهائه من تصوير مسلسل "شديد الخطورة"، أعلن الفنان أحمد العوضي بدء تصوير مشاهده في مسلسل الاختيار.
ونشر العوضي صورة له، وعلق: "بسم الله توكلنا علي الله.. الاختيار .. رمضان 2020.. إن شاء الله".
مسلسل الاختيار من المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
ويحكي المسلسل عن قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، وكذلك هشام عشماوي، المتهم بتدبير عدد من الهجمات الإرهابية، الذي قبض عليه مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهائه من "شديد الخطورة".. العوضي يبدأ تصوير مشاهد "هشام العشماوي" في "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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