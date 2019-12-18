فيديو| "إيتو ودكتوراه في حتى وأبجد هوز".. اللغة العربية في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يُحتفل اليوم، الموافق 18 ديسمبر، باليوم العالمي للغة العربية، بعد قرار الجمعية العامة رقم 3190، في مثل هذا اليوم عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وهي الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.

ولأن السينما جزء لا يتجزأ من الواقع، فقد حصلت اللغة العربية على حيز من أفكار واهتمامات صناع السينما، والذين بدروهم حاولوا إظهارها على الشاشة، فبعضها جاء في إطار كوميدي والبعض الآخر تحدث عن أهميتها، لذا نستعرض تلك الأعمال في السطور التالية:

قدم الفنان الكبير نجيب الريحاني شخصية "الأستاذ حمام"، مدرس اللغة العربية، في فيلم "غزل البنات"، عام 1949مع الفنانة ليلى مراد وسليمان نجيب وأنور وجدي وزينات صدقي ويوسف وهبي، ويعد هذا الدور هو أبرز أدوار المُعلم في السينما.

"دكتوراه في حتى"

في مشهد يعد أحد أهم مشاهد فيلم "الأيدي الناعمة"، تعجب "سمو الأمير" أحمد مظهر من أن الدكتوراه التى حصل عليها "سكرتيره الفقير" صلاح ذو الفقار، كانت عن رسالة موضوعها كيفية استخدام "حتى".

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رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.. قولي كلمة بحرف الألف.. إيتو؟

جسد الكوميديان محمد هنيدي شخصية مدرس اللغة العربية "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، في الفيلم الذي حمل الاسم نفسه، وحاول هنيدي من خلال تلك الشخصية، تعليم أساسيات اللغة العربية وتربية طلابه على الفضيلة في إطار كوميدي.

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