تراند اليوم : وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

أعلنت وسائل إعلام مصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة الفنانة ” عصمت محمود ” عن عمر يناهز ال 82 عاما بعد معاناتها من مرض الشيخوخة .

وتمتلك الفنانة الراحلة رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية أبرزها : ” باب الحديد ” مع هند رستم و ” لوعة الحب ” مع شادية و ” ثورة البنات ” مع نادية لطفي و” لا وقت للحب ” مع فاتن حمامة و ” أكاذيب حواء ” مع أحمد مظهر .. وكان لها ايضا مشاركة في المسرح من خلال مسرحية ” مطار الحب ” مع شاهيناز صقال .

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وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل ” فرقة ناجي عطا الله ” الذي قدمته مع الممثل المصري ” عادل امام ” منذ 7 سنوات ومن بعدها ابتعدت عن الفن .

ظهرت عصمت محمود للمرة الأولى في دور صغير فى فيلم ” الوسادة الخالية ” مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز .



