تراند اليوم : صادم.. فنانة شهيرة ترد على منتقدي ظهورها الجرئ بإشارة إباحية



أثارت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، موجة من الجدل، بعد نشرها فيديو ترد فيه على منتقديها بسبب ظهورها الجرئ، حيث ردت بإشارة إباحية.

وهاجم متابعون لها الفنانة المثيرة للجدل، ووجهوا لها شتائم وألفاظ نابية، فيما وصفها البعض بأنها ممثلة إباحية، خاصة انها دائمة الظهور شبه عارية تمامًا وتستعرض جسدها لإثارة الجدل.

كما نشرت عدد من الفيديوهات وهي تؤدي وصلة رقص خليعة على أنغام أغاني مصرية.

ومؤخرًا نشر البعض صور مسربة لها في أوضاع مخلة مع الفنان اللبناني ربيع زين، وهو ما ردت عليه بأنها كانت على علاقة معه لمدة 4 سنوات وأنهما كانا على وشك الزواج.

وقبل ذلك دخلت في قضايا ومشادات مع الفنانة اللبنانية قمر، حيث اتهمتها الأخيرة بأنها مثلية جنسية وتمارس الشذوذ مع فتيات وكذلك رجال وأنها وأمها تعملان في هذا المجال- الدعارة-.

لكل حداً بشتم انجي خوري وبيغلط بحقا خوذ : pic.twitter.com/514v7d1dZ1 — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) December 18, 2019

رقص ع أغنية حلاوة روح. pic.twitter.com/XiJoDyOrVO — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) December 17, 2019

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)