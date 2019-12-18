استطلاع: ميغان ماركل اكثر شخصية تعرضت لمعاملة قاسية في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - كشفت نتائج استطلاع للرأي العام في بريطانيا، أن دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، كانت الشخصية الأكثر تعرضا للمعاملة "غير العادلة" في عام 2019.



واظهر الاستطلاع، الذي نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية نتائجه أمس، أن أكثر من 50% من البريطانيين اختاروا أن ميغان ماركل تعرضت لمعاملة غير عادلة، وكان هذا العام سيئا بالنسبة لها.



وتعرضت الدوقة للانتقادات منذ زواجها من الأمير هاري في 2018، للعديد من الأسباب، ابتداء من لون طلاء الأظافر لها، ووصولا إلى طريقة احتضانها لابنها أرتشي.



واعتبرت ماركل في عدة تصريحات صحفية لها أن حياتها صعبة للغاية، وكانت تحبس دموعها أثناء المقابلة التلفزيونية مع توم برادبي لقناة ITV، والتي تحدثت فيها عن "التحديات" التي واجهتها خلال العام الأخير، وخاصة خلال فترة الحمل وولادة طفلها.



وضمت قائمة الأشخاص الأكثر تعرضا لمعاملة سيئة مقدم البرامج التلفزيونية والممثل البريطاني، أنت ماكبارتلين، والملكة إليزابيث الثانية والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.

وشمل الاستطلاع آراء أكثر من ألفي بريطاني.

إقرئي أيضاً

ديفيد بيكهام الأعلى أجرًا على موقع انستغرام في عام 2019

براد بيت يعرف "عراقية" على أطفاله وأنجلينا جولي تغضب

الأميرة بياتريس تحدد موعد زفافها والملكة إليزابيث توافق عليه