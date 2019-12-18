ديبيكا بادوكون تفوز بجائزة كريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - فازت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone ، وشخصية الإعلام الشعبية الصينية جين شينغ، وفنانين آخرين، بجائزة كريستال من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، حيث تعدّ هذه الجائزة للاحتفال بإنجازات الفنانين والشخصيات الثقافية التي تلهم قيادتها التغيير الشامل والمستدام.
ولهذه المناسبة أصدر القيّمون على هذه الجائزة، بيانًا ذكروا فيه أنّ بادوكون ستحصل على الجائزة، لقيادتها في رفع مستوى الوعي بالصحة العقلية.
وأضافوا في البيان، أنّ بادوكون ممثلة مشهورة دوليًّا وأيقونة للأزياء وسفيرة للصحة العقلية بالهند.
وقالت هيلدا شواب، رئيسة ومؤسس مشارك في منتدى الفنون العالمي، الذي يستضيف الجوائز: "هؤلاء القادة الثقافيون العظماء، هم من بناة الجسور، إنهم يربطوننا ببعضنا البعض، ويساعدوننا في التفكير في الحالة الإنسانية، وهم يقدمون رؤًى للعالم يمكن أن تخترق قيود التفكير القصير الأجل أو الخطي."
يشار إلى أنّ بادوكون عانت الاكتئاب عام 2015 قبل زفافها من النجم رانفير سينغ Ranveer Singh، حيث كتبت رسالة عن معركتها ضد الاكتئاب والقلق، قبل أيام من زفافها، مشجعةً الكثير من الذين يعانون الاكتئاب أن لا يخجلوا من أنفسهم، وأن يكونوا منفتحين على مرضهم.
وقالت ديبيكا إنها تعافت من خلال تغيير نمط حياتها، والأدوية التي كانت تأخذها في مرحلة الاكتئاب، وأنّ هناك الكثير من الناس يصرّحون بأنهم فكّروا بالانتحار
في وقت من الأوقات، لكن بعد مشاهدة ما يحصل من حولهم من عمليات انتحار، يفهمون ما يمرون به ويدركون أنّ حياتهم تغيّرت.
وكانت قصتها ملهمة لدرجة أنها أصبحت الآن تدرّس في كتاب جديد للأطفال يدعى The Dot That For A Walk وكتب هذا الكتاب لاكشمي نامبيار، وريما غوبتا، وسارادا أكينيني، والكتاب يحكي حكايات عن 51 امرأة هندية، ستقدم مفهوم قوة المرأة للأطفال من مرحلة مبكّرة، من بينها قصة ديبيكا.
وفي يونيو 2015، أنشأت بادوكون مؤسسة The Live Love Laugh Foundation لمنح الأمل لكل شخص يعاني التوتر والقلق والاكتئاب.
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