نيللي كريم في عيد ميلادها ال 45: تطفئ شمعة أصعب عام في حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تحتفل النجمة نيللي كريم اليوم 18 ديسمبر بعيد ميلادها ال 45، لتطوى صفحة عام هو الصعب في حياتها على المستوى الفني والصحي، حيث خرجت للمرة الأولى من سباق دراما رمضان 2019 بدون أسباب معلنة، وخضعت لجراحة خطيرة في أعصاب الوجه لإزالة ورم حميد، الخليج 365 تحتفل مع نيللي كريم بعيد ميلادها وتتوقف أمام أهم محطات حياتها الفنية والعائلية وتتمنى لها حظا أوفر في عامها الجديد.

نيللي كريم خضعت لجراحة خطيرة لإزالة ورم على أعصاب الوجه

ولدت النجمة نيللي محمد السيد عطا الله في 18 من ديسمبر 1974 بمدينة الإسكندرية لأب مصري كان يعمل مهندسًا في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية وأم روسية من ريف روسيا، كانت تعمل في مجال التدريس.

صورة نادرة لنيللي كريم من طفولتها

التحقت بمعهد "الكونسرفاتوار" في الإسكندرية لتعلّم فن رقص "الباليه"، ولم يكن عمرها قد تجاوز الأربعة أعوام، وذهبت مع والدها وهي في السادسة من عمرها لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام حيث انهت دراستها المدرسية هناك بفرقة البولوشوي الشهيرة، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، واشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه في دار الأوبرا المصرية.

تخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه بالأوبرا عام 1991، وكانت تعمل في المركز الثقافي الروسي ومعهد جوتة بالقاهرة للإنفاق على مصاريف دراستها.

نيللي كريم بدات مشوارها الفني كراقصة باليه

أول راتب حصلت عليه كان 300 جنيه عندما كانت تعمل كراقصة بالية في الأوبرا، واختيرت عام 1996 للاشتراك في مسابقة البالية العالمية في اليابان، وحصلت هناك على جائزة تقديرية كأحسن راقصة باليه.

والدتها لا زالت لا تجيد التحدث باللغة العربية حتى الآن وتتعامل مع ابنتها باللغة الروسية، وتلجأ اليها لترجمة أعمالها الدرامية، وصرحت نيللي سابقا أنها لم ترث جمال والدتها الروسية، وأنها أقرب شبها لوالدها.

نيللي كريم برفقة والدتها

منحت نيللي كريم نفسها العلامة الكاملة بتقييم الأنوثة، وأكتفت بست درجات من عشرة بمقياس الجمال، و8 من 10 في الثقافة، ومنحت نفسها العلامة الكاملة عن الذكاء مؤكدة بأن ذكائها لا يخونها، واكتفت بـ 3 عن الشر.

نيللي تزوجت أول مرة من رجل الأعمال بهاء صبري بعمر ال 16 سنة، بدون موافقة عائلتها بعد وفاة والدها بـ 6 أشهر فقط، وانفصلت عن زوجها بعد زواج 9 سنوات، ورزقت منه بولدين كريم "23 سنة" ويوسف "20 سنة".

تزوجت سرا لمدة شهر واحد فقط ولم يعرف اسم الزوج حتى اللحظة وتعتبره خطأ كبير وترفض الحديث عنه.

نيللي كريم مع آخر أزواجها خبير التغذية هاني أبو النجا

زوجها الثالث خبير التغذية هاني أبو النجا تزوجته بعد 4 أيام على تعارفهما، عام 2004 وانفصلا بعد 11 سنة زواج اثمرت عن طفلتين سيليا وكندة، وأكدت نيللي أن كتاب آدم وحواء لطليقها هاني أبو النجا يُشبههما بنسبة 60%، مشيرةً إلى أن تعليقاتها عبر الفيس بوك لا علاقة لها بوالد ابنتيها وليست شخصية.

Advertisements

في برنامج ” 100 سؤال” والذي تقدمة الإعلامية راغدة شلهوب اعترفت بأنها تعرضت للخيانة الزوجية.

بدايتها الفنية كممثلة كانت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي اختارتها عام 2000 في مسلسل "وجه القمر"، ولكن أول ظهور لها على الشاشة الصغيرة كان ضمن مجموعات الرقص الصامتة عام 1991 بمسلسل ألف ليلة وليلة من بطولة النجمة المعتزلة إيمان الطوخي، ثم ظهرت كفنانة استعراضية عام 1999 بفوازير رمضان "حلم ولا علم" مع المخرج أشرف لولي.

أول أعمالها في السينما كانت فيلم "شباب على الهوا" عام 2002، إلا إنها لم تحقق الشهرة السينمائية إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم "سحر العيون".

حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2005 عن فيلم (إنت عمري) من إخراج خالد يوسف.

في عام 2010 مُنحت شهادة تقدير خاصة عن دورها في فيلم واحد صفر الذي عرض عام 2009، من قبل لجنة التحكيم في حفل ختام المهرجان القومي للسينما المصرية في دار الأوبرا في القاهرة.

عام 2015 يعد عام الجوائز لـ "نيللي كريم" حيث حصلت على العديد من الجوائز، وحصلت على جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي، وحصلت على لقب أفضل ممثلة بمهرجان القنوات الفضائية، وفي يوم ميلادها حصدت جائزة الديرجيست كأفضل ممثلة عن مسلسل "تحت السيطرة".

أكدت أن الفنانة زينة كانت المرشحة الأولى لبطولة مسلسل "ذات" ولكن قرار كاملة أبو ذكري استقر عليها في النهاية، مشيرة إلى أنها أصيبت بالإحباط النفسي وهي تؤدي شخصية "ذات" بعمر الـ 60 سنة، وأكدت أنها تخضع لمتابعة من طبيب نفسي منذ تصوير مسلسل ذات للعلاج من فوبيا الشيخوخة.

نيللي كريم لم تكن مرشحة لدور لبنى في فيلم الفيل الأزرق

أشهر أفلام نيللي كريم "الفيل الأزرق" لم تكن سنقدم دور لبني ولكنها رشحت أولا لدور مايا وبعدما رفضته ذهب الدور للفنانة دارين حداد وحصلت هي على شخصية لبني.

نيللي لم تكن المرشحة الأولي لبطولة فيلم "زهايمر" أمام الزعيم عادل أمام، وانما تم ترشيحها بعد اعتذار البطلة الأصلية النجمة غادة عادل.

أول ممثلة مصرية تشارك بعضوية لجان تحكيم مهرجان فينيسيا

الفنانة نيللي كريم، أول ممثلة مصرية تشارك بعضوية لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعدما انضمت للجنة تحكيم مسابقة "آفاق".

اعترفت مؤخرا إنها لا تحب التمثيل، ولا تحب أن تشعر بأنها تمثل، مضيفة: "بحب الإخراج، وبعتبر نفسي ممثلة معتزلة عشان بمثل بمزاجي.

أصيبت هذا العام بورم على أعصاب الوجه وخضعت لجراحة خطيرة في أمريكا لإزالة الورم رغم تلقيها تحذيرا من احتمال إصابتها بشلل في عضلات الوجه حال حدوث أي خطأ جراحي.

نيللي كريم تستعد لبطولة "النصابين"

تستعد نيللي كريم لتعويض غيابها عن ماراثون دراما رمضان 2019، بالمشاركة في موسم 2020 بمسلسل "النصابين" ويشاركها البطولة النجم آسر ياسين ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"