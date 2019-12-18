ديفيد بيكهام الأعلى أجرًا على موقع انستغرام في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - أظهرت بيانات نشرتها شركة Buzz Bingo بأن لاعب كرة القدم البريطاني المعتزل ديفيد بيكهام ( 44 عاماً) هو الأكثر ربحاً بين كل مروجي الإعلانات على موقع «انستغرام» بإيراد وصل إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون جنيه إسترليني خلال عام 2019 وهي السنة الثانية التي يتصدر فيها بيكهام القائمة في بريطانيا وبزيادة ملحوظة عن أرباحه في العام الماضي وفي الوقت نفسه، تراجعت أرباح خط الأزياء الذي تديره زوجته فيكتوريا بيكهام بعد خسائر بلغت 12.5 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، ولكن رغم الخسارة فإن الزوجين ما يزالان يحتفظان بثروة تقدر بحوالي 355 مليون جنيه إسترليني ويحتلان رقماً في قائمة أكثر البريطانيين دفعاً للضرائب.



ويذكر أن بيكهام يتقاضى حوالي 290 ألف جنيه إسترليني عن الإعلان الواحد و قام خلال عام 2019 بتقديم ثلاثين إعلان منها الترويج لساعة اليد Tudor Watch والعلامة التجارية الرجالية Kent & Curwen و Samsung و H&M وPepsi و Adidas .فيما يحتل لاعب منتخب ويلز ونادي ريال مدريد الإسباني (غاريث بيل) المرتبة الثانية بحصوله على مبلغ 166 ألف جنيه إسترليني لقاء الترويج للإعلان الواحد.



ويحتل ديفيد بيكهام المرتبة السابعة عشر عالمياً في قائمة نجوم الانستغرام الأكثر ربحاً في هذا العام فيما احتلت المركز الأول العارضة وسيدة الأعمال الأمريكية (كيلي جينر) التي حصلت على مبلغ 964 ألف جنيه استرليني عن الإعلان الواحد ثم تليها المغنية الأمريكية (اريانا غراندي) بحصولها على 758 ألف جنيه استرليني ويأتي ثالثاً اللاعب (كريستيانو رونالدو) الذي حصل على 742 ألف جنيه استرليني للإعلان الواحد.