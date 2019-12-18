شاهد: كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة فى أول ظهور لها بعد فترة غياب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة كريمان، فى سن الشيخوخة، في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وظهرت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء وبدت عليها ملامح التقدم في العمر. وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

يشار أن الفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية .

وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو. وبدأت بدأت التمثيل في مسرح مدرستها وعملت كطفلة في الإذاعة. وقدمت العديد من الأفلام، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.