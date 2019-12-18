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وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاماً

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رحلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنانة "عصمت محمود" عن عمر يناهز 82 عامًا ، حيث عانت من مرض الشيخوخة طوال السنوات الماضية.

 أشتهرت فى الوسط الفنى بالصديقة البطلة ، جاء ذلك عقب ظهورها للمرة الأولى بدور صغير

فى فيلم "الوسادة الخالية" مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز عام 1957 ، بعدما تخرجت من معهد التمثيل، وبعد إنتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعًا إلى السينما.

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ومن أشهر اعمالها السينمائية "البنات والصيف" مع سعاد حسنى ، "لوعة الحب" مع شادية ، "عروس النيل" مع لبنى عبد العزيز ،" باب الحديد" مع فريد شوقى، " نساء بلا غد " مع حسن يوسف ، ومن أوخر أعمالها التليفزيونية مسلسل" فرقة ناجي عطا الله " مع عادل إمام من 7 سنوات .

 

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