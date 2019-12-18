في 24 ساعة.. تسامح تامر حسني تقترب من النصف مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب "التسامح" للفنان تامر حسني 348,160 مشاهدة، وذلك خلال يوم واحد من طرحها، متصدرًا قائمة الأعلى مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"

وأظهر حسني في الكليب، جوانب من حياته الشخصية

والعملية، ولحظات نجاحه وعلاقته بالجمهور، وبرفقة زوجته، ومن حفلاته المتعددة، خصوصًا حفله في أبو ظبي، الذي أحياه منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات.



جدير بالذكر أن تامر حسني يعيش حاليًا حالة من الازدهار الفني، فإلى جانب نجاح فيديو كليب التسامح، ينتظر حسني طرح فيلم "الفلوس" بدور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة، كما بدأ تصوير فيلم جديد بعنوان "مش أنا".



