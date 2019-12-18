شاهد.. أحلام مستغانمي تحتفل باللغة العربية في يومها

شاركت الكاتبة أحلام مستغانمي، متابعيها اهتمامها وحبها للغة العربية، واختارت "اليوم العالمي للغة العربية"، للحديث عنها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

فكتبت مستغانمي:"لو تدري اللّغة العربيّة ماذا فعلت بنا أربعة أحرف من أبجديّتها.. لقدّمت

في يومها العالمي اعتذارًا للعشّاق العرب عمّا ألحقت بهم كلمة أحبك من أذى.. أحلام مستغانمي.. يوم اللغة العربية".

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جدير بالذكر أنه تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ

لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدَّمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.



