شاركت الكاتبة أحلام مستغانمي، متابعيها اهتمامها وحبها للغة العربية، واختارت "اليوم العالمي للغة العربية"، للحديث عنها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
فكتبت مستغانمي:"لو تدري اللّغة العربيّة ماذا فعلت بنا أربعة أحرف من أبجديّتها.. لقدّمتفي يومها العالمي اعتذارًا للعشّاق العرب عمّا ألحقت بهم كلمة أحبك من أذى.. أحلام مستغانمي.. يوم اللغة العربية".
جدير بالذكر أنه تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخلكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدَّمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحلام مستغانمي تحتفل باللغة العربية في يومها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.