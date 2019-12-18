نجلاء بدر: أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب

أشعل تصريح الفنانة نجلاء بدر، في برنامج "insider بالعربي" عن السوبر ستار عمرو دياب وعشقها لأغانيه، مواقع السوشيال ميديا، خصوصًا عندما عبرت عن حرصها علي حضور حفلاته وتواجدها في الصف الأول أسفل قدمه.



وقد دفعها انتشار تصريحاتها بشكل كبير ووقوع

سوء فهم بسببها وربط ذلك بالفنانة دينا الشربيني، إلي توضيح الأمر، فنشرت عبر حسابها الرسمي "بموقع إنستجرام"، صورًا مجمعة ظهرت فيها إلي جانب الهضبة وأخري برفقة دينا.



وكتبت نجلاء بدر علي الصور:"طيب

أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جدًّا ارحمونا بقي".



يذكر أن أخر أعمال نجلاء بدر كان مسلسل "شبر ميه"، الذي عرض مؤخرًا، وشاركت فيه إلي جانب أحمد السعدني وندى موسى ورجاء الجداوي ومحمد علي رزق ومراد مكرم ومحمد جمعة ونهى عابدين وحنان سليمان، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.



