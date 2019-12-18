روجت الفنانة سوسن بدر لمسلسلها الجديد "كل أسبوع يوم جمعة"، مؤكدة أن طاقم العمل يبذل كل جهده في التصوير بشكل يومي حتي يتمكنوا من عرض المسلسل بداية شهر يناير المقبل.
والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها وعلقت عليها قائلة: "بنصور كل يوم علشان نلحق معاد عرض مسلسل كل أسبوع يوم جمعة في اول يناير علي شاهد.. استنونا انا و منة شلبي و اسر ياسين اخراج احمد شاكر".
نشرت سوسن عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور
جدير بالذكر أن سوسن بدر تقدم في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" شخصية سوسن هانم، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وقام بالمعالجة الدرامية إياد إبراهيم، وتدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي على مدار 10 حلقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سوسن بدر تسابق الزمن للانتهاء من تصوير كل أسبوع يوم جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.