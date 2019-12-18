شاهد.. سوسن بدر تسابق الزمن للانتهاء من تصوير كل أسبوع يوم جمعة

روجت الفنانة سوسن بدر لمسلسلها الجديد "كل أسبوع يوم جمعة"، مؤكدة أن طاقم العمل يبذل كل جهده في التصوير بشكل يومي حتي يتمكنوا من عرض المسلسل بداية شهر يناير المقبل.



نشرت سوسن عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها وعلقت عليها قائلة: "بنصور كل يوم علشان نلحق معاد عرض مسلسل كل أسبوع يوم جمعة في اول يناير علي شاهد.. استنونا انا و منة شلبي و اسر ياسين اخراج احمد شاكر".



جدير بالذكر أن سوسن بدر تقدم في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" شخصية سوسن هانم، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وقام بالمعالجة الدرامية إياد إبراهيم، وتدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي على مدار 10 حلقات.



