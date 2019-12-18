عبَّر الفنان الشاب نيقولا معوض السفير لحملة مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" بالشرق الأوسط، عن سعادته بالإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة والسكان لمكافحة المرض، وقام في بداية كلمته بتوجيه الشكر للوزارة وصندوق مكافحة الإيدز بالأمم المتحدة.
أوضح نيقولا معوض أن أكثر ما يهمه
حكي نيقولا قصة تعرض لها شخصيًّا مع أحد المرضي أثناء تصويره لفيلم وثائقي عن مرض الإيدز، فتقابل معإحدى المرضي التى حكت له مدى المعاناه التى تتعرض لها من قبل المحيطين بها والتي وصلت لعدم الرغبة في إلقاء التحية عليها.
الجدير بالذكر أن نيقولا معوض هو الداعم لحملة مكافحة الإيدز في الشرق الأوسط وكان أحد حضور النسخة الواحدة والثلاثين من المؤتمر السنوي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والذي يتم في سبتمبر من كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر نيقولا معوض: سعيد بالإجراءات المتبعة من الوزارة لمكافحة الإيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.