نيقولا معوض: سعيد بالإجراءات المتبعة من الوزارة لمكافحة الإيدز

عبَّر الفنان الشاب نيقولا معوض السفير لحملة مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" بالشرق الأوسط، عن سعادته بالإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة والسكان لمكافحة المرض، وقام في بداية كلمته بتوجيه الشكر للوزارة وصندوق مكافحة الإيدز بالأمم المتحدة.

أوضح نيقولا معوض أن أكثر ما يهمه

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في مكافحة المرض هو تقديم الدعم النفسي للمرضي ورفع مستوى التوعية حتى لا يتم وصم المرضي

حكي نيقولا قصة تعرض لها شخصيًّا مع أحد المرضي أثناء تصويره لفيلم وثائقي عن مرض الإيدز، فتقابل مع

إحدى المرضي التى حكت له مدى المعاناه التى تتعرض لها من قبل المحيطين بها والتي وصلت لعدم الرغبة في إلقاء التحية عليها.

الجدير بالذكر أن نيقولا معوض هو الداعم لحملة مكافحة الإيدز في الشرق الأوسط وكان أحد حضور النسخة الواحدة والثلاثين من المؤتمر السنوي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والذي يتم في سبتمبر من كل عام.