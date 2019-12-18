تعرف على تفاصيل حفلات تامر حسني في رأس السنة

يلتقي المطرب تامر حسني بجمهوره ومحبيه من خلال حفل غنائي كبير، احتفالًا بالعام الجديد، فندق دوسيت تاني ليك فيو، في التجمع، الأربعاء المُقبل، الموافق 25 ديسمبر.



كما يحتفل تامر أيضًا مع جمهوره بالكريسماس، من خلال حفل

غنائي يجمعه بالمطرب رامي جمال لأول مرة، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن تامر حسني يعيش حاليًا حالة من الازدهار الفني، حيث طرح مؤخرًا فيديو كليب جديد بعنوان "التسامح"، وتصدر قائمة الأعلى مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إلي جانب انتظاره لطرح فيلم "الفلوس" بدور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة، كما بدأ تصوير فيلم جديد بعنوان "مش أنا".