تراند اليوم : إتفرج علي أمينة خليل ومحمد إمام وهما طايرين في الهوا-صورة

ينتظر الفنان محمد إمام عرض فيلمه الجديد “لص بغداد” والذي يشارك في بطولته أمينة خليل وياسمين رئيس فتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن.

نشر إمام صورة جديدة من كواليس تصوير أحد مشاهد الفيلم، وذلك عبر حسابه على Instagram، وعلق عليها كاتبا: “أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً.. الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه ٣ سنين.. على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كدة وإضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد”.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه يناير 2020.