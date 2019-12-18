بالفيديو: منزل نهى نبيل يغرق بمياه الأمطار للمرّة الثانية

نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل مقطع فيديو يظهر دخول مياه الشارع إلى بيتها وغرقه، بعد موجة شتاء غزير شهدتها الكويت. وعلى الرغم من فداحة الخسائر، تعاملت نهى مع الموضوع بروح رياضية، وقالت إنّ منزلها هو الوحيد الذي دخلته المياه في الشارع الذي تقيم فيه. إقرئي أيضًا: إيلي ديب يكشف للمرّة الأولى طلاقه رسمياً من نوال الزغبي ويمد يدّ المصالحة لها ديمة بياعة تتحدّث عن مرض ابنها ورد وتثير قلق جمهورها Advertisements وقد صورت نهى نبيل المنزل غارقاً بالمياه، ثم صوّرت عمليات الإصلاح، حيث استعانت بفريق متخصص للتخلص من المياه. يذكر أنّها المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل نهى نبيل لحادث مماثل نتيجة سقوط الأمطار بغزارة في الكويت.

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