إيلي ديب يكشف للمرّة الأولى طلاقه رسمياً من نوال الزغبي ويمد يدّ المصالحة لها

بعد سنوات من رفع الفنانة نوال الزغبي دعوى أمام الفاتيكان للحصول على إبطال زواج، كشف إيلي ديب أنّ نوال باتت طليقته، ما يؤكّد أنّ القضيّة انتهت أمام المحاكم الروحيّة، وهو ما ترجم برسالة مدّ فيها إيلي يده إلى نوال، متمنّياً لها التوفيق في حياتها العملية والاجتماعيّة.

وكانت المشاكل قد تجدّدت قبل يومين، عندما احتفلت نوال الزّغبي بعيد ميلاد ولديها التوأمين جوي وجورجي الـ18، وكانت المفاجأة في منشور لطليقها إيلي ديب على الفايسبوك، قال فيه إنّه لم ير أولاده منذ ثلاث سنوات، وأنّه لا يعلم عنهما شيئاً منذ فترة طويلة.

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نوال وتيا

نوال ردّت على طليقها عبر أحد المواقع الإلكترونيّة، مؤكّدة أنّ ديب بإمكانه رؤية أولاده ساعة يشاء، الأمر الذي دفعه إلى كتابة رسالة مؤثرة، تودّد فيها إلى نوال.

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وكتب ديب أنّ نوال في لحظة غضب هدّدته بحرمانه من الأولاد، وتمنّى عليها أن تتحدّث إليهم وتخبرهم أنّها تصرّفت يومها عن غير وعي وإدراك، في إشارة إلى أنّه كان دوماً يهاجمها في الإعلام، ما أجّج غضبها وأثّر على علاقته بأولاده.

ومدّ ديب يده إلى نوال في رسالة مؤثرة قال فيه

" لا أكنّ لك يا نوال أيّة ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهداً ولثلاث مرات لإيجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لأني على قناعة أنّ على الأولاد أن يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم أو والدهم وعدم إقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك".

وتابع ديب "أتوجّه إليك وبكل محبّة متمنياً لك أعياداً مجيدة أيضاً، ومتمنياً لك النجاح فنياً واجتماعياً".

ايلي ديب مع جورجي وجوي

يذكر أنّ نوال وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا حبياً عام 2006، وبقيا يعملان معاً، إلى أن قرّرت نوال الانفصال عنه مهنياً، لتبدأ معركة على الطلاق وحضانة الأولاد، شهدت الكثير من التّراشق الإعلامي، التي يبدو أنّ ديب قرّر أن يغلقها إلى الأبد، ويفتح صفحة جديدة مع ن